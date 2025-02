Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Eigentümer des Fahrrads gesucht + Drei Einbrüche in Griedel + Schmuck gestohlen + Einfamilienhaus durchsucht + Wahlplakat angezündet + Tür aufgebrochen + Einbrecher scheitern + An Fenster gehebelt

Friedberg

Echzell: Eigentümer des Fahrrads gesucht

Am Montag (27.01.2025) kam es in der Bisseser Straße in Echzell zu einem versuchten Diebstahl aus einem VW Touareg (siehe Meldung vom 28.01.2025, "Dieb ertappt", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5959165). Bei dem von dem Täter zurückgelassenen Fahrrad könnte es sich um ein gestohlenes Rad handeln. Die Polizei sucht den Eigentümer des Mountainbikes der Marke "TREK" (siehe beigefügtes Bild). Die Polizeistation Friedberg nimmt Hinweise zum Eigentümer des Rades entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Drei Einbrüche in Griedel

Im Zeitraum zwischen Samstag (01.02.2025), 17:00 Uhr und Sonntag (02.02.2025), 07:00 Uhr kam es zu drei Einbrüchen in der Wingertstraße in Griedel. Bei zwei Einfamilienhäusern drangen die Täter gewaltsam in die Kellerräume ein. Bei einem dritten Einfamilienhaus scheiterten sie beim Versuch einzusteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Täter ohne Beute. Zeugen sahen am Samstagabend gegen 21:30 Uhr / 22:00 Uhr drei dunkel gekleidete Personen auf einem Grundstück in der Wingertstraße. Die Kriminalpolizei aus Friedberg fragt: Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Griedel aufgefallen? Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Zeugen mit der Friedberger Kripo in Verbindung setzen.

Limeshain: Schmuck gestohlen

Einbrecher stiegen am Freitag (31.01.2025) zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carlstraße in Rommelhausen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen verschiedene Schmuckstücke mitgehen. Zeugen werden gebeten unter Tel.: 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg Kontakt aufzunehmen.

Rosbach: Einfamilienhaus durchsucht

Nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Feldpreul" in Ober-Rosbach. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer des Wohnhauses. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet Zeugen sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Wahlplakat angezündet

Unbekannte zündeten in Bad Vilbel am späten Freitagabend (31.01.2025) gegen 23:45 Uhr ein Wahlplakat der SPD an. Das Plakat war an einer Straßenlaterne im Samlandweg befestigt. An der Laterne entstand nach erster Einschätzung kein Schaden. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Bad Vilbel zu wenden (Tel.: 06101 54600).

Nidda: Tür aufgebrochen

In der Zeit von Freitag (31.01.2025), 18:30 Uhr bis Samstag (01.02.2025), 15:30 Uhr brachen Einbrecher eine Zugangstür zu einer Erdgeschosswohnung in einem Wohnhaus in der Straße "Am Kisselberg" in Nidda auf. Die Eindringlinge ließen unter anderem Schmuck mitgehen. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Einbrecher scheitern

Zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr versuchten Unbekannte am Samstag (01.02.2025) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Römerwall" in Butzbach einzudringen. Hierzu machten sie sich an zwei Terrassentüren auf der Gebäuderückseite zu schaffen. Ins Haus gelangten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: An Fenster gehebelt

Im Gronauer Weg in Bad Vilbel versuchten Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag (24.01.2025) und Freitag (31.01.2025), 16:40 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Die Unbekannten versuchten gewaltsam ein Fenster zu öffnen, scheiterten dabei jedoch. Die Kripo Friedberg bittet unter Tel.: 06031 6010 um Zeugenhinweise.

Rosbach: Laptop geklaut

Diebe beschädigten in der Zeit von Samstag (25.01.2025), 15:00 Uhr bis Samstag (01.02.2025), 16:05 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ober-Rosbacher Taunusstraße und verschafften sich so Zutritt. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen einen Laptop. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Motorhaube zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Samstag (01.02.2025) in Bad Nauheim die Motorhaube eines grauen VW Multivan. Das Fahrzeug parkte zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße. Die Polizeistation Friedberg erbittet Hinweise (Tel.: 06031 6010).

