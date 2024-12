Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg gibt zweiten Alarm - Vollbrand eines Imbisses in Hammerbrook

Hamburg (ots)

Hamburg-Hammerbrook, Süderstraße, Feuer mit zwei Löschzügen, 12.12.2024, 05:02 Uhr

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde heute in den frühen Morgenstunden eine starke Rauchentwicklung in einem Imbiss in der Süderstraße gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug zur Einsatzadresse alarmiert.

Bei Ankunft der ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor stand ein Imbisslokal in Brand. Der Einsatzleiter der Feuerwehr leitete unverzüglich eine Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein und forderte einen zweiten Löschzug zur Unterstützung an die Einsatzstelle nach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung löste die Rettungsleitstelle im betroffenen und in den angrenzenden Stadtteilen das Modulare Warnsystem (MoWaS) aus und forderte die Menschen auf, Türen und Fenstern geschlossen zu halten. Durch den gezielten Löschangriff konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Um das Ablöschen der restlichen Glutnester zu ermöglichen, wurde einen Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) an die Einsatzstelle alarmiert. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Notdienste der Versorgungsunternehmen trennten das Gebäude vorsorglich von der Gas- und Wasserversorgung. Um 07:53 Uhr konnte die Bevölkerungswarnung wieder zurückgenommen werden.

Die Feuerwehr Hamburg und das THW waren insgesamt mit rund 75 Einsatzkräften gut sechs Stunden im Einsatz für Hamburg.

