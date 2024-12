Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - 50 Personen aus angrenzenden Wohnhäusern evakuiert

Hamburg (ots)

Winterhude, Mexikoring, Feuer in unterirdischen Verkehrswegen mit zwei Löschzügen, 05.12.2024, 23:08 Uhr

Kurz nach 23 Uhr wurde der Rettungsleitelle der Feuerwehr Hamburg eine unklare Rauchentwicklung in einem Treppenraum eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzadresse geschickt. Wenig später konnte der Ursprung der Rauchentwicklung in einer angeschlossenen Tiefgarage ausgemacht werden woraufhin die anfahrenden Einsatzkräfte um einige Sonderfahrzeuge ergänzt wurden. Der eintreffende Einsatzleiter konnte das gemeldete Schadensbild schnell bestätigen und leitete unverzüglich die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr ein. Da sich zu Beginn die Brandbekämpfung schwierig gestaltete, erhöhte der Einsatzleiter das Einsatzstichwort auf die zweite Alarmstufe und forderte damit einen weiteren Löschzug zur Unterstützung an. Im weiteren Verlauf wurden das ferngesteuerte und kettenbetriebene Löschunterstützungsfahrzeug sowie das Schneide-Lösch-System der Technik- Und Umweltschutzwache nachgefordert. Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das immer wieder aufflammende Fahrzeug schließlich in der Garage mit dem Schneide-Lösch-System löschen. Ein Hamburger Bergungsunternehmen schleppte das Fahrzeug anschließend aus der Tiefgarage auf eine Freifläche, wo letzte Nachlöscharbeiten erfolgen konnten.

Zwischenzeitlich kam es zu einer leichten Rauchausbreitung in die angeschlossenen Treppenräume der benachbarten Wohnhäuser. Die Feuerwehr evakuierte insgesamt 50 Personen vorsorglich aus ihren Wohnungen und brachte sie für die Dauer des Einsatzes in bereitgestellten Linienbussen unter. Eine Person wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit ca. 75 Einsatzkräften über vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

