Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Durchsuchung wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Vereinsgesetz

Kiel (ots)

Gemeinsame Medieninformation des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und der Staatsanwaltschaft Kiel

Am gestrigen Mittwochabend, 16. Oktober 2024, haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) und die Staatsanwaltschaft Kiel das Vereinsheim des Rockerclubs Red Devils MC Neumünster durchsucht. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften aus Eutin und Neumünster. Hintergrund der Durchsuchung war der Verdacht auf Verstöße gegen das Vereinsgesetz. Der Einsatz diente dem Auffinden und Sicherstellen verbotener Kennzeichen.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand in dem Vereinsheim an der Gutenbergstraße ein Clubabend statt. Die Lage war friedlich, die anwesenden Clubmitglieder zeigten sich kooperativ. Durch die Einsatzkräfte konnten eine Vielzahl von verbotenen Insignien auf verschiedenen Gegenständen sichergestellt werden. Die Sichtung der sichergestellten Asservate dauert noch an.

