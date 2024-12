Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnungsbrand mit brandverletzter Person und Personenrettung über Drehleiter

Rahlstedt, Schöneberger Straße, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 02.12.2024, 02:38 Uhr

Am heutigen Montag wurde der Rettungsleitstelle in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Wohnhaus in Hamburg-Rahlstedt gemeldet. Über den Notruf meldeten mehrere Anrufende, dass Sie auf Grund des Brandrauchs ihre Wohnungen nicht mehr verlassen konnten. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses. Eine Person, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Brandwohnung befand, wurde durch die Feuerwehr Hamburg gerettet und mit schweren Brandverletzungen an den Rettungsdienst übergeben. Im weiteren Verlauf wurde die Person in Begleitung eines Notarztes in eine Spezialklinik gebracht. Auf Grund der Ausbreitung des Brandrauchs wurden insgesamt 15 Personen aus den umliegenden Wohnungen durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Unter ihnen waren auch mehrere Kinder. Sieben Personen wurden über eine Drehleiter gerettet. Für die kurzzeitige Unterbringung der geretteten Personen während des Einsatzes wurde der Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg alarmiert. Das Feuer konnte mit einem Strahlrohr im Innenangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandwohnung kann derzeit nicht mehr betreten werden.

Die Feuerwehr Hamburg war mit knapp 30 Einsatzkräften rund eineinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.

