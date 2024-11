Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer auf Van Carrier im Hamburger Containerterminal

Hamburg (ots)

Steinwerder, Am Vulkanhafen, Feuer mit zwei Löschzügen und Sonderkomponenten, 26.11.2024, 21:09 Uhr

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Containerterminal in die Straße Am Vulkanhafen alarmiert.

Aufgrund der gemeldeten Lage vor Ort wurden zwei Löschzüge zum Einsatzort geschickt. Zusätzlich wurde ein Löschboot, die Spezialeinheit der Höhenrettung und diverse Sonderfahrzeuge dem Einsatz zugeordnet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Wilhelmsburg brannte der Motor- und Getrieberaum in ca. 15 Meter Höhe bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzstelle wurde durch den Einsatzführungsdienst in zwei Einsatzabschnitte geteilt.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit Wenderohren über das Teleskopmastfahrzug 70 und über eine Drehleiter ein. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde über das Teleskopmastfahrzeug 70 der Motor- und Getrieberaum mit Spezialwerkzeug geöffnet um weitere Glutnester abzulöschen.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell