Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Verkehrsunfall zwischen LKW und Kleintransporter - Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Hamburg (ots)

Hamburg-Moorfleet, Amandus-Stubbe-Straße, Technische Hilfeleistung mit LKW-Beteiligung und Menschenleben in Gefahr, 20.11.2024, 09:28 Uhr

Am Mittwochvormittag um kurz vor halb zehn wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Kleintransporter im Stadtteil Hamburg-Moorfleet gemeldet. Die Rettungsleitstelle schickte daraufhin ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Darunter befanden sich auch mehrere Sonderfahrzeuge zur technischen Hilfeleistung der Technik- und Umweltschutzwache der Berufsfeuerwehr Hamburg. Beide Fahrer der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwer. Der Fahrer des Kleintransporters wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehrkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Für die Rettung aus dem Fahrzeug wurde die Trennwand zwischen Fahrerraum und Ladefläche entfernt und die Rettung über die Ladefläche durchgeführt. Der Fahrer des LKW zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit schweren Verletzungen notarztbegleitet in eine Hamburger Klinik gebracht.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit knapp 60 Einsatzkräften rund eineinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell