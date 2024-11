Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Werstattbrand mit hellem Feuerschein von der Straße aus zu sehen-Feuerwehr rettet großen Teil des Gebäudes durch schnellen Löschangriff

Hamburg (ots)

Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee, Feuer, 10.11.2024, 21.32 Uhr

Am Sonntagabend, gegen halb zehn, erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Hamburg die Meldung über einen Brand in einer Autowerkstatt hinter einer Tankstelle an der Pinneberger Chaussee. Daraufhin wurden ein Löschzug sowie zwei Freiwillige Feuerwehren zum Einsatzort alarmiert. Der helle Feuerschein war schon von der Straße aus zu sehen. Die Flammen schlugen bereits durch das Dach; in einem Bereich des Werkstattgebäudes strömten Gasflaschen in einem Feuerball ihren Inhalt ab.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte begannen sofort mit drei Strahlrohren das Feuer zu bekämpfen, weitere Feuerwehrleute bauten eine stabile Wasserversorgung von der Straße bis zur Werkstatt auf. Von einem Drehleiterfahrzeug aus wurden weitere Teile des Daches mit Spezialsägen geöffnet, um kleinere Brandnester ablöschen zu können. Durch den ersten massiven Löschangriff sowie der guten Wasserversorgung konnte das Übergreifen der Flammen auf die Werkstattboxen verhindert werden. Personen kamen glücklicher Weise nicht zu Schaden.

Um 23:14 meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Durch das an die Einsatzstelle alarmierte Hygienefahrzeug (GW Hygiene), konnten die Einsatzkräfte bereits vor Ort ihre verschmutzte Einsatzkleidung wechseln. Gegen halb eins rückten die Feuerwehrfahrzeuge wieder ein. Die Feuerwehr war hier mit 30 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg. Der Einsatzleiter der Feuerwehr hat die Einsatzstelle an die Polizei übergeben; diese ermittelt nun die Ursache für den Brand.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell