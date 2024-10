Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Rettungsdienst Hamburg präsentiert sich in neuem Design

Jörg Sauermann, Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg, empfing heute Vormittag die Besatzungen von fünf Rettungswagen aller im Rettungsdienst Hamburg beteiligter Organisationen an der traditionsreichen Rindermarkthalle auf St. Pauli.

Kurz vor elf Uhr rollten die rotorangenen Rettungswagen der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst sowie der Feuerwehr Hamburg auf die Aktionsfläche vor der Rindermarkthalle. Dort präsentierten sich die Rettungsfahrzeuge im neuen gemeinsamen Design.

Ziele des gemeinsamen Designs sind die Wiedererkennung im öffentlichen Raum und die Markenbildung "Rettungsdienst Hamburg". So sollen für die Bürgerinnen und Bürger Verwechselungen mit Privaten Krankenbeförderungsunternehmen und auswärtigen Rettungsfahrzeugen vermieden werden. Gleichzeitig soll der Gemeinschaftsgedanke unter allen beteiligten Akteuren gestärkt werden.

Das neue Erscheinungsbild der Fahrzeuge steht für ein modernes, zeitloses Design mit Signalwirkung, Ortsbezug und eindeutig erkennbarer Zuordnung der Flotte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Dabei ist die Gestaltung eher zurückhaltend, verwendet wenig Farben und ist grafisch klar gegliedert. Die Farben Rot und Weiß entsprechen nicht nur den traditionellen Farben der Freien und Hansestadt Hamburg, sie führen gleichzeitig das seit den 1980er Jahren in Hamburg etablierte und seither bewährte Tagesleuchtrot für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fort. Dieses Erscheinungsbild erhöht den Wiedererkennungswert und gewährleistet die schnelle und eindeutige Erkennbarkeit im Stadtbild.

Die Burg stellt grafisch einen eindeutigen Ortsbezug her und symbolisiert dabei traditionell den Schutz für die Stadt und die Menschen. Die langgezogene Welle stellt den maritimen Bezug zur Hanse und zum Hafen her und verläuft als Verbindungselement über die gesamte Fahrzeuglänge. Festgelegte Flächen für die jeweiligen farbigen Organisationslogos von Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschem Rotem Kreuz, Feuerwehr Hamburg, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst an Front und Heck der Fahrzeuge ermöglichen eine Individualisierung innerhalb des Corporate Designs.

An den Seiten unterstreicht ein Info-Block mit allen Organisationslogos die gemeinsame Aufgabe und verweist mittels eines QR-Codes auf weiterführende Informationen zum Rettungsdienst Hamburg. Die modern und groß gestaltete 112 weist eindeutig auf die einheitliche Notrufnummer für die Notfallrettung in Hamburg hin.

Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Das gemeinsame und moderne Erscheinungsbild der Rettungswagen verdeutlicht das wertvolle Zusammenwirken aller Organisationen, die am Rettungsdienst beteiligt sind. Ich bin froh über die Schaffung dieser unverwechselbaren Marke für unseren Rettungsdient in Hamburg."

