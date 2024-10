FW-HH: Entschärfung einer Fliegerbombe in der Sternschanze

Hamburg (ots) - Hamburg-Bramfeld, Heidstücken, Feuer mit zwei Löschzügen, 01.10.2024, 13:22 Uhr Am Dienstagmittag wurden der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Rauch und Flammen aus einem Dach eines freistehenden Zweifamilienhauses in der Straße Heidstücken in Hamburg-Bramfeld gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen brannten das Obergeschoß sowie der Dachstuhl des Gebäudes bereits in voller ...

