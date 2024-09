Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Rettungswagenbesatzung hilft bei der Geburt. "Herzlich Willkommen" von der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Horn, Culinstraße, Beginnende Geburt, 27.09.2024, 10.45 Uhr

Am 27.09.2024 wurde ein Rettungswagen des Rettungsdienst Hamburg um 10:45 Uhr in die Culinstraße zu einer beginnenden Geburt gerufen. Die Einsatzmeldung lautete "Beginnende Geburt, Köpfchen bereits sichtbar". Bei Ankunft der Rettungsdienstbesatzung bestätigte sich die Einsatzmeldung. Die werdende Mutter war noch im Geburtsvorgang und die Notfallsanitäter halfen bei der Geburt. Das Kind kam gesund zur Welt, schrie ordentlich und die Haut war rosig. Die Geburtszeit wurde um 11.00 Uhr dokumentiert. Mutter und Kind konnten wohlbehalten in die Obhut der Hebammen im Krankenhaus übergeben werden. Ein herzliches Willkommen an den frischgeborenen "Hamburger Jung" und alles Gute für die Familie wünscht die Feuerwehr Hamburg.

