Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Dachstuhlbrand einer Stadtvilla mit verletzter Person fordert arbeitsintensiven Einsatz der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Othmarschen, Feuer 2 Löschzüge mit verletzter Person, 09.11.2024, 03:21 Uhr, Gottorpstraße

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Hamburg in die Gottorpstraße im Stadtteil Othmarschen alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer im Dachbereich einer Stadtvilla.

Aufgrund der Vielzahl der Anrufer und der gemeldeten Lage vor Ort, erhöhte der Führungs- und Lagedienst der Feuerwehr das Alarmstichwort auf Feuer mit zwei Löschzügen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altona sowie der Freiwilligen Feuerwehr Groß Flottbek brannte der Dachstuhl einer dreigeschossigen Stadtvilla mit den Ausmaßen 15x5 Meter in voller Ausdehnung.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung auf der Gebäudevorder- und Rückseite mit mehreren Strahlrohen im Außenangriff ein.

Im weiteren Verlauf konnte das Feuer durch einen kombinierten Innen- und Außenangriff über eine Drehleiter sowie über mehrere Strahlrohe von Atemschutztrupps im Innenangriff unter Kontrolle gebracht werden.

Vor Ort musste eine weibliche Peron mit dem Verdacht einer Rausgasintoxikation durch den Rettungsdienst behandelt werden. Im Verlauf der Löschmaßnahnamen wurde eine Einsatzkraft mit Kreislaufbeschwerden rettungsdienstlich versorgt. Beide Personen wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus befördert.

Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten große Teile des Daches aufgenommen werden um weitere Glutnester im Dachbereich ablöschen zu können.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Mitteilung dauern die Nachlöscharbeiten noch an.

Die Brandursachenermittlung wurde von der Polizei Hamburg übernommen.

Insgesamt sind 51 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell