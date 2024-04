Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Haare angezündet - Frau vorläufig festgenommen

Berlin - Charlottenburg (ots)

Am Mittwochmorgen soll eine Frau die Haare einer Reisenden am Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten angezündet haben.

Gegen 8:10 Uhr informierte eine 42-jährige deutsche Staatsangehörige die Bundespolizei über einen Vorfall, der sich kurz zuvor am Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten ereignet haben soll. Demnach nutzte die 42-jährige Deutsche die Rolltreppe zum Bahnsteig, als eine unbekannte Frau ihre Haare mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt haben soll. In Erwartung weiterer Angriffe habe sich die 42-Jährige in eine abfahrbereite S-Bahn geflüchtet und löschte ihr brennendes Haar selbstständig.

Kräfte der Bundespolizei konnten kurze Zeit später eine 39-jährige deutsche Staatsangehörige aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung als Tatverdächtige ausmachen. Diese war den Beamtinnen und Beamten aufgrund einer anderen Straftat, die erst eine knappe halbe Stunde zurücklag, bekannt, bei der sie allerdings selbst mutmaßliche Geschädigte eines Körperverletzungsdelikts war.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht der gefährlichen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell