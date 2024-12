Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in einem Industriegebäude mit gelagerten Chemikalien

Lokstedt, Stresemannallee, Feuer mit Beteiligung von Gefahrstoffen, 01.12.2024, 23:48 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Feuer in einem Industriebetrieb in Hamburg-Lokstedt. Die eintreffende Betriebsfeuerwehr meldete wenig später, dass im betroffenen Gebäude mehrere Rauchwarnmelder sowie die automatische Löschanlage ausgelöst hatten. Auf Grund der Meldung schickte die Rettungsleitstelle vorsorglich ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle. Darunter befanden sich auch mehrere Spezialkräfte für Gefahrgut und Dekontamination der Technik- und Umweltschutzwache der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg. Im Gebäude befanden sich mehrere verschiedene Chemikalien, die durch das Feuer nicht beschädigt wurden. Um eine Beschädigung der Gebinde und eine Ausbreitung der Chemikalien sicher ausschließen zu können, führte der Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg mehrere Messungen an der Einsatzstelle durch. Die Feuerwehr konnte jedoch keinen Gefahrgutaustritt feststellen. Im Beisein von betriebseigenem Fachpersonal wurde das betroffene Gebäude über eine Filteranlage entraucht und belüftet.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 66 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.

