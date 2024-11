FW-HH: Etagenvollbrand eines zweigeschossigen Wohnhauses

Hamburg (ots) - Steinwerder, Am Vulkanhafen, Feuer mit zwei Löschzügen und Sonderkomponenten, 26.11.2024, 21:09 Uhr Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Containerterminal in die Straße Am Vulkanhafen alarmiert. Aufgrund der gemeldeten Lage vor Ort wurden zwei Löschzüge zum Einsatzort geschickt. Zusätzlich wurde ein Löschboot, die Spezialeinheit der Höhenrettung und diverse Sonderfahrzeuge dem ...

mehr