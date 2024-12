POL-LG: ++ PKW in Brand ++ Ware in Jacke versteckt - Mitarbeiter aufmerksam ++ UPDATE zum Brand in Uelzen ++ Pkw aufgebrochen - Multimediagerät ausgebaut und entwendet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - PKW in Brand

Am 04.12.2024 gegen 08:15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Skoda Fabia in der Wandrahmstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Essen im Ofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein aktiver Rauchwarnmelder löste am 04.12.2024 gegen 08:30 Uhr einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Volgershall aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Rauchentwicklung aus der Küche einer Wohnung den Rauchwarnmelder auslöste. Dort wurde eine verbrannte Pizza im Ofen festgestellt. Eine größere Brandentwicklung konnte verhindert werden.

Lüneburg/Kreideberg - Pkw aufgebrochen - Multimediagerät ausgebaut und entwendet

In der Nacht zum Dienstag, den 03.12.2024 brachen Unbekannte in einen Am Kreideberg geparkten Skoda ein. Neben 10 Euro Bargeld wurde ein im Fahrzeug verbautes Multimediagerät entwendet. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter, Tel. 04131 - 8306 2215, entgegen.

Lüneburg/Salzstraße - Etiketten ausgetauscht

In der Salzstraße tauschte ein 38-Jähriger am frühen Abend des 03.12.24 die Etiketten zweier Jacken aus. Der 38-Jährige brachte dafür das günstigere Preisschild an der teureren Jacke an und versuchte diese an der Kasse zu bezahlen. Dem Mitarbeiter fiel der Täuschungsversuch auf, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Lüneburg/Kefersteinstraße - Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Am Dienstag, den 03.12.2024 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin in der Kefersteinstraße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 59-jährige LKW-Fahrer die Vorfahrt der von links kommenden und bevorrechtigten 24-jährigen Fahrradfahrerin, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wird dabei leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen - Ware in Jacke versteckt - Mitarbeiter aufmerksam

Zwei Männer im Alter von 21 und 41 Jahren versuchten am 03.12.2024 gegen 15:00 Uhr Süßigkeiten aus einem Supermarkt in der Bergstraße zu entwenden. Dabei steckten sie die Ware in ihre Jacke und zahlten an der Kasse lediglich geringwertige Artikel. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und die Männer aufhalten. Diese gaben die Süßigkeiten im Wert von knapp 20 Euro zurück.

Uelzen - Reifen von Autohaus entwendet - Container aufgebrochen

Derzeit unbekannte betraten im Zeitraum vom 02.12.2024 bis zum 03.12.2024 das Grundstück eines Autohauses in der Hansestraße. Dort brachen sie einen Container auf und entwendeten mehrere Komplettsätze Autoreifen mit Felgen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Verkehrsunfälle - 38-Jähriger mit Ausfallerscheinungen

Zwei Verkehrsunfälle verursachte ein 38 Jahre alter Fahrer eines PKW-Chrysler am 03.12.2024 im Uelzener Stadtgebiet. Dabei entfernte er sich unerlaubt, nachdem er gegen 11:15 Uhr einen Zaun im Loosekamp beschädigte. Wenige Minuten später touchierte er einen weiteren Zaun in der Nordallee. Nachdem der Mann sich erneut entfernte konnte die Polizei ihn später antreffen und kontrollieren. Dabei wies der Mann Ausfallerscheinungen auf, sodass eine mögliche Beeinflussung mit Hilfe einer Blutentnahme überprüft wird. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Uelzen - UPDATE zum Brand einer Wohnung

Nachdem eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Niendorfer Straße am frühen Morgen des 04.12.2024 in Brand geriet, konnten die Brandermittler der Uelzener Polizei weitere Ermittlungen vor Ort durchführen. Dabei konnte ein Fremdverschulden als Brandursache vorerst ausgeschlossen werden. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den 69 Jahre alten Bewohner der Wohnung.

