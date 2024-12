Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme nach Betrugssachverhalt ++ Zwei Männer in Untersuchungshaft ++ PKW erlangt und nicht gezahlt ++ gefälschte Dokumente ++

Lüneburg (ots)

Der Lüneburger Polizei gelang es nach einem Betrug, bei welchem zunächst Unbekannte einen PKW durch betrügerisches Handeln erlangten, drei männliche Personen vorläufig festzunehmen. Gegen zwei der Männer wurde durch das Amtsgericht Lüneburg am Samstag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am 06.11.2024 wurde bei einem Uelzener Autohaus unter der Vorlage gefälschter Dokumente ein PKW im Wert von rund 40000 Euro erlangt. Nachdem die fälligen Zahlungen nicht eingingen, alarmierte man die Polizei. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei einen "Scheinkauf" arrangieren, bei welchem ein Übergabeplatz in Lüneburg verabredet wurde. Dort kam es zu der Festnahme von insgesamt drei Männern im Alter von 22, 28 und 36 Jahren. Nach weiteren Ermittlungen wurde der 28-Jährige von den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die anderen beiden Männer wurde durch das Amtsgericht Lüneburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Polizei Lüneburg überprüft in dem Zusammenhang mögliche weitere Taten in der Region.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell