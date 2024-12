Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Harley aus Garage gestohlen ++ Diesel aus Bagger gestohlen ++ Schwerer Verkehrsunfall im Kreisverkehr ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Stintmarkt - Portemonnaie aus Jackentasche entwendet

In den frühen Morgenstunden des 01.12.24 wurde in einer Bar "Am Stintmarkt" das Portemonnaie einer 25-jährigen Besucherin entwendet. In dem in der Jackentasche befindlichen Portemonnaie hatte sich neben diversen Ausweisdokumenten auch die EC-Karte der 25-Jährigen befunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Kaltenmoor - Zeitungsstapel in Aufzug angezündet

Unbekannte entzündeten am frühen Vormittag des 01.12.2024 einen Zeitungsstapel in einem Aufzug in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Durch einen Anwohner konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, woraufhin dieser einen im Aufzug befindlichen brennenden Zeitungsstapel mittels Wasser löschen konnte. Neben einer Verrußung entstand zudem Sachschaden am Aufzug. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen/ Neu Oerzen - Verstoß gegen Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in den Mittagsstunden des 01.12.24 im Bereich der Bundesstraße 209 Höhe Neu Oerzen, konnte ein 41-Jahre alter Fahrer eines Sattelzugsgespannes keine Genehmigung für eine Sonntagsfahrt vorlegen. Der 41-Jährige plante, Kartoffeln nach Schleswig-Holstein zu transportieren. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass seine erforderliche Fahrerlaubnis abgelaufen ist.

Bleckede - Harley aus Garage entwendet

Im Sonnenweg in Bleckede kam es zwischen dem 29.11 und 01.12.2024 zu einem Diebstahl einer Harley. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine mittels Vorhängeschloss verschlossene Garage und entwendeten das dort abgestellte Motorrad samt Rangierboard. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 oder die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0 entgegen.

Amt Neuhaus - Diesel aus Bagger entwendet

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 30.11.2024 bis zum Morgen des 02.12.2024 entwendeten derzeit Unbekannte knapp 100 Liter Diesel aus einem Bagger. Dieser befand sich auf einem Feld zwischen Neuhaus und Dellien. Der Tankdeckel war zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwas über 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Hanstedt - Polizei ermittelt aufgrund zwei Unfallfluchten auf Landesstraße 233

Die Polizei ermittelt aufgrund zweier Verkehrsunfälle am 01.12.2024 gegen 09:45 Uhr auf der Landesstraße 233 wegen Verkehrsunfallfluchten. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Opel Zafira setzte dabei zu einem Überholvorgang aus Velgen kommen in Richtung Melbeck an. Während des Vorgangs beschleunigte nach derzeitigem Ermittlungsstand der zu überholende PKW und machte einen Schlenker nach links, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge hielten an. Der Fahrer des überholten PKW schlug gegen die Scheibe des Opels und entfernte sich. Ebenfalls während eines Überholvorgangs unmittelbar nach der Ortschaft Velgen in nördlicher Fahrtrichtung kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter PKW touchierte beim Wiedereinfädeln einen VW Golf und setzte seine Fahrt fort. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei schätzungsweise knapp 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Göhrdestraße am 27.11.2024 gegen 17:45 Uhr nach Zeugen. Dabei kollidierte ein weißer PKW mit einer 35 Jahre alten Fahrerin eines Lastenfahrrades. Das verursachende Fahrzeug beabsichtigte aus der Dahlenburger Straße in die Göhrdestraße einzubiegen. Das Lastenfahrrad querte derzeit eine Ampel der Göhrdestraße. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 35-Jährige verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Schwerer Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Jugendlicher Fußgänger angefahren

Am 02.12.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit einem Skoda Rapid den Kreisverkehr der Veerßer Straße. Als sie dort die Ausfahrt in Richtung Greyerstraße verließ, kolliderte sie mit einem von rechts über den Fußgängerüberweg laufenden Jugendlichen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

