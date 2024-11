Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt ++ Einbruch in Gaststätte ++ Unfall mit über 3 Promille ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg / Bleckeder Landstraße - Fahrradfahrende auf Licht kontrolliert

In der Bleckeder Landstraße hat die Polizei am gestrigen Donnerstag, den 28.11.24 in den Morgenstunden Fahrradfahrende kontrolliert. Der Schwerpunkt lag hier insbesondere auf lichttechnischen Einrichtungen. Insgesamt konnten 32 Fahrräder ohne Licht festgestellt werden. Der überwiegende Anteil der Fahrräder entsprach jedoch den Vorschriften.

Lüneburg - Diverse Lebensmittel gestohlen

Am 28.11.24 gegen 20:45 Uhr steckte sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Sülfmeisterstraße eine 40-Jährige diverse Warenartikel in ihre Tasche. An der Kasse bezahlte sie lediglich vereinzelte Produkte. Die Tat konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Gegen die 40-Jährige ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Adendorf - Einbruch in Doppelhaushälfte

Im Tagesverlauf des 28.11.2024 kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße "Beim Raderbach" in Adendorf. Unbekannte gelangten über die Terrassentür im rückwärtigen Bereich in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Wobei unter anderem ein Tresor entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg oder Adendorf, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - Mit 1,77 Promille am Steuer - Verkehrshütchen der Polizei umgefahren

Am 28.11.24 befuhr ein 62-jähriger Opel-Fahrer gegen 20:00 Uhr die Bundesstraße in Hohnstorf. Hierbei übersah er offenbar die zuvor durch die Polizei aufgestellten Verkehrsleitkegel und überfuhr eines davon. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille.

Rullstorf - Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße - insgesamt sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen

Am gestrigen Donnerstag, den 28.11.24 sind in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 2 bei Rullstorf durchgeführt worden. Die Polizei hat insgesamt sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Bei einem Fahrzeugführer konnten 100 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen werden.

Lüchow - Dannenberg

Hitzacker - Einbruch in Gaststätte

Durch ein Toilettenfenster gelangen Unbekannte im Zeitraum vom 27.11.2024 bis 28.11.2024 in eine Gaststätte in der Friedrich-Soltau-Straße. Dabei zerstörten sie die Glasscheibe und entwendeten aus dem Objekt Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Anschließend verließen sie den Tatort durch ein anderes Fenster. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Aufgrund von Streitigkeiten gerieten am 28.11.2024 gegen 16:30 Uhr ein 40-Jähriger und eine 27-Jährige mit einem 35 Jahre alten Mann in einem Wohnhaus in der Hauenriede in eine Auseinandersetzung. In Folge dieser sprühte der 35-Jährige mit Pfefferspray in die Augen der beiden weiteren Personen, die dadurch leichte Verletzungen erlitten. Zusätzlich beschädigte selbiger eine Wohnungstür an der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hanstedt - LKW von Fahrbahn abgedrängt - Hoher Sachschaden auf bei Verkehrsunfall auf Landesstraße 233

Ein 77 Jahre alter LKW-Fahrer befuhr am 28.11.2024 gegen 10:30 Uhr die Landesstraße 233 in Fahrtrichtung Velgen. Dabei kam ihm auf der engen Fahrbahn ein LKW, dicht an der Fahrbahnbegrenzung, entgegen. Als der 77-Jährige ausweichen wollte, geriet sein LKW in den Seitenraum und stoß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht der LKW erlitt einen Totalschaden. Auch neben der Fahrbahn entstand Sachschaden, sodass sich der Gesamtschaden 100000 Euro beläuft. Der entgegenkommende LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Weste - Unfall mit über 3 Promille

Eine 54 Jahre alte Fahrerin eines PKW-Ford verunfallte am 28.11.2024 gegen 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 31. Die Hintergründe zu dem Unfall sind derzeit noch unklar. Sie kam von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Acker. Bei Eintreffen der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille. Eine Blutentnahme wurde entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Nach Angaben der Frau sei sie einem Fahrzeug ausgewichen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Stoetze OT Boecke - Einbrüche in Scheunen - Werkzeugmaschinen gestohlen

In der Nacht zum 28.11.2024 brachen derzeit Unbekannte die Vorhängeschlösser von zwei Scheunen in der Ortschaft Boecke auf. In einem Fall entwendeten sie hochwertige Werkzeugmaschinen, in dem zweiten angezeigten Fall verließen sie den Tatort ohne das bereits zurechtgelegte Diebesgut mitzunehmen. Eine detaillierte Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

