Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Versuchter Einbruch in Wohnung ++ Ohne Versicherungsschutz unterwegs ++ Brennender Mülleimer in Schulgebäude ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mehrere Düfte gestohlen

In einer Drogerie in der Grapengießerstraße kam es am 27.11.2024 gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl mehrerer Parfümflaschen. Die Täterin entnahm dabei Ware in Wert von knapp 400 Euro aus der Auslage. Auf der Kundentoilette packte sie zunächst die Parfümflaschen aus der Verpackung und verstaute sie in ihrer Handtasche. Anschließend verlässt sie die Verkaufsfläche. Die Tat konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, woraufhin dieser die Polizei verständigte.

Lüneburg - Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnung

Zu einem versuchten Einbruch ist es zur Tageszeit des 27.11.2024 in der Straße Am Schierbrunnen gekommen. Unbekannte gelangten auf den Balkon der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung und versuchten hier vergeblich ein Fenster zu öffnen. Ein Eindringen in die Wohnung hat folglich nicht stattgefunden.

Lüneburg - Auffahrunfall - Unfallbeteiligte alkoholisiert

Am gestrigen Mittwoch, den 27.11.2024, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall auf der Willy-Brandt-Straße. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines VW kam verkehrsbedingt zum Stehen, woraufhin die hinter ihr befindliche 58 Jahre alte Fahrerin eines KIA zu spät bremste und ihr hinten auffuhr. Die 28- Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich weiter heraus, dass die 58-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,74 Promille. Eine Blutentnahme ist durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden.

Lüneburg/Bülows Kamp - Pfanne auf Herd vergessen

Am 27.11.2024 wurde durch Anwohner gegen 13:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bülows Kamp gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte die Wohnungstür geöffnet werden, woraufhin diese eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Pfanne feststellten. Ein Ausbruch eines Feuers konnte glücklicherweise verhindert werden. Der nicht vor befindliche Wohnungsinhaber wurde noch während des Einsatzes telefonisch erreicht.

Lüneburg - Unbekannter hält Ausschau nach unverschlossenen Pkw

In den frühen Morgenstunden des 28.11.24 befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrrad die Niklas-Luhmann-Straße sowie die Jean-Leppien-Straße und hielt dort Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen. Zumindest drei Mal konnte der Unbekannte in unverschlossene Pkw einsteigen und diese nach möglichen Diebesgut durchsuchen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand erlangte der Unbekannte jedoch keines.

Lüchow - Dannenberg

Lüchow - Brennender Müllereimer in Schule

Am 27.11.2024 gegen 13:00 Uhr geriet ein Mülleimer in einem Schulgebäude in der Theodor-Körner-Straße in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Schülerinnen und Schüler konnte der Brand mittels Wasser gelöscht und dadurch ein Schaden verhindert werden. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern noch an.

Dannenberg - Wodkaflasche gestohlen

In einem Lebensmittelgeschäft im Develangring kam es am gestrigen Mittwoch, den 27.11.24 gegen 18:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Wodkaflasche. Der Täter steckte sich die Flasche in seine Jackentasche und bezahlte am Kassenbereich lediglich zwei Dosen Bier. Die Tat konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Uelzen

Uelzen - Erst vordrängeln - anschließend Ware nicht bezahlen

Am 27.11.24 drängelte sich ein 33-Jähriger in einem Geschäft in der Hauenriede an einer vor ihm befindlichen Dame am Kassenbereich vor und legte seine Ware unmittelbar auf das Lesegerät. Als er daraufhin nicht durch den Mitarbeiter bedient wurde, verlässt er den Kassenbereich samt der Ware, ohne diese zu bezahlen. Dem 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Diebstahl in Apotheke

Am 27.11.24 kam es gegen frühen Abend in einer Apotheke in der Veerßer Straße zu einem Diebstahl. Die zwei Täter entwendeten dabei mehrere Gegenstände aus der Verkaufsfläche und verließen anschließend die Örtlichkeit. Eine Mitarbeiterin verfolgte beide, woraufhin einer der beiden vereinzeltes Diebesgut wegwarf. Bei der späteren Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Kräfte der Polizei konnte das restliche Diebesgut aufgefunden werden. Gegen den 45-jährigen Täter und die 37-jährige Täterin sind nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwas mehr als 30 Euro.

Bad Bevensen - Ohne Versicherungsplakette unterwegs

Am 27.11.24 befuhr eine 21-Jährige in den Mittagsstunden die Göhrdestraße mit ihrem E-Scooter, obwohl dieser über keinen Versicherungsschutz verfügt. Der 21-Jährigen ist die Weiterfahrt untersagt worden. Ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet worden.

