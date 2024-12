Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 29.11.-01.12.2024 +++

Lüneburg (ots)

Lüneburg Stadt/Landkreis Lüneburg:

Lüneburg:

- Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt-

Am Freitag und Samstag führte die Polizei in der Salzstraße der Lüneburger Innenstadt jeweils eine stationäre Verkehrskontrolle mit Zielrichtung des dortigen Durchfahrtverbotes durch. Dabei wurden insgesamt 22 Verstöße geahndet.

- Unbekannte brechen in sechs Wohnhäuser ein-

In den Stadtteilen Wilschenbruch und Kaltenmoor kam es am Samstag, den 30.11.2024, zu sechs Einbrüchen in unterschiedliche Wohnhäuser, wobei eine Tat davon in einem Versuch endete. Unbekannte verschafften sich über rückwärtige Türen bzw. Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die tatbetroffenen Grundstücke befinden sich im Bereich der Straßen "Deutsch-Evern-Weg, Dachssteig, Igelweg, Hasengasse sowie Drosselweg.". Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

- Betrunken auf dem E-Scooter-

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei in Kaltenmoor einen 31-Jährigen auf seinem E-Scooter. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

- Zwei Diebstähle aus Pkw -

Im Laufe des Samstags, den 30.11.2024, kam es in Lüneburg in den Straßen "Volgershall" sowie "Veilchenring" jeweils zu Diebstählen aus Pkw. Unbekannte gelangten in die vermutlich nicht verschlossenen Pkw und entwendeten technische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick: - unter Alkohol am Steuer erwischt -

Am Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, kontrollierten die Beamten im Ortsteil Bardowick einen 46-Jährigen Fahrer eines Pkws. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wurde neben der Durchführung einer Blutentnahme auch der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Brietlingen:

- Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt-

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 1 zwischen Barum und Brietlingen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam ein 23-Jähriger mit seinem Pkw im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und verletzt sich dabei schwer.

Lüchow-Dannenberg:

Keine Meldungen

Uelzen:

Raub einer Geldbörse

Beim Verlassen einer Apotheke in der Bahnhofsstraße in Uelzen wird am Freitagmittag ein 23-Jähriger von einer Personengruppe angesprochen. Von einer Person wird er unvermittelt in das Gesicht geschlagen, die in den Händen gehaltene Geldbörse wird entrissen und der 23-Jährige zu Boden gestoßen. Die Personengruppe kann mit der Geldbörse unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt Zwischen zwei Männern kommt es aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Toilettennutzung am Samstagnachmittag in der Uelzener Innenstadt zu Streitigkeiten. Der 34-Jährige beleidigt zunächst den 58-Jährigen und schlägt ihm dann mit der Faust in das Gesicht. Daraufhin nimmt der 58-Jährige sein Gegenüber in den Schwitzkasten und hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ungebetener Gast

Ein amtsbekannter 65-jähriger Uelzener betritt am Samstagnachmittag ein Schuhgeschäft in der Gudesstraße, setzt sich auf ein Sofa und zündet sich eine Zigarette an. Des Weiteren beleidigt er eine Mitarbeiterin und muss schließlich durch die Polizei aus dem Geschäft begleitet werden. Der gleiche Uelzener sucht in den frühen Abendstunden das Kino in Uelzen unter einem Vorwand auf, betritt aber unberechtigt einen Kinosaal und belästigt dort die Filmbesucher. Der 65-Jährige wird vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es erwarten ihn nun entsprechende Strafverfahren.

