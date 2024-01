Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Springmesser, Schlagring und Pfefferspray im Auto

Zittau (ots)

17.01.2024 / 13:45 Uhr / Zittau

Zwei Männer fielen am 17. Januar 2024 in einer Bundespolizeikontrolle mit verbotenen Gegenständen im Auto in Zittau auf.

Die 35 und 49 Jahre alten Tschechen reisten mit ihrem PKW über den Grenzübergang in der Friedensstraße aus Polen kommend ein und wurden durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Fahrer hatte in der Türablage griffbereit einen Schlagring liegen. In einer Tasche des Beifahrers fanden die Beamten einen weiteren Schlagring, ein Aufsteckmesser eines AK47 und ein Pfefferspray, das nicht über das vorgeschriebene PTB-Prüfzeichen verfügt.

Da es sich um verbotene Gegenstände handelt, wurden sie beschlagnahmt und Strafanzeigen geschrieben.

