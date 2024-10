Polizei Bochum

POL-BO: Polizei stellt 21-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt in Bochum

Bochum (ots)

Am späten Montagabend, 7. Oktober, stellte die Polizei einen 21-jährigen Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt durch Bochum. Der Mann war ohne Führerschein, unter dem Einfluss berauschender Mittel und mit falschen Kennzeichen unterwegs.

Gegen 23.10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf dem Nordring/Stühmeyerstraße auf einen Pkw aufmerksam, der in Schlangenlinien mittig zwischen zwei Fahrspuren fuhr. Die Beamten beschlossen, das Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltzeichen, erhöhte seine Geschwindigkeit und flüchtete über den Nordring in Richtung Europaplatz. Während seiner Flucht beging er dabei diverse Verkehrsverstöße, indem er über rote Ampeln und in den Gegenverkehr fuhr.

Den Polizisten gelang es, das flüchtige Auto auf der Agnesstraße/Herner Straße anzuhalten und den Fahrer, einen 21-jährigen Gelsenkirchener, zu stellen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Im Inneren des Pkw fanden die Beamten mehrere benutzte Lachgaskartuschen, woraufhin dem Gelsenkirchener eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Beamten stellten den Pkw und die Kennzeichen sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

