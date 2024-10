POL-BO: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Alleinunfall in Bochum

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Bochumer Hauptbahnhof in der Nacht auf Samstag, 5. Oktober, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich ein 29-jähriger Bochumer gegen kurz nach 0 Uhr am Hauptbahnhof auf und wartete dort auf die Straßenbahnlinie 302, als eine dreiköpfige Gruppe ihn geschlagen und ihm das Mobiltelefon entrissen haben soll. Anschließend entfernten sich die drei ...

