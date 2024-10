POL-BO: Straßenraub am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer am Freitagnachmittag, 4. Oktober, ist ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Wittener mit seinem Auto die Langendreerstraße in Richtung Hörder Straße. Zeitgleich war ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Witten auf der Baroper Straße in Richtung Witten unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es ...

