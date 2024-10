Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkttage gegen Taschendiebstahl: Kriminalprävention in Bochum, Herne und Witten auf "Streife"

Bochum, Herne, Witten (ots)

In den belebten Innenstädten, auf Märkten oder in Bussen und Bahnen - überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, haben Taschendiebe leichtes Spiel. Dabei sind die Langfinger oft professionelle Täter, äußerst erfinderisch und arbeiten nicht selten in Gruppen.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen und es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, sensibilisiert die Polizei im Rahmen von Schwerpunkttagen für das Thema.

In der kommenden Woche wird das Polizeipräsidium Bochum im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktkampagne gegen Taschendiebstahl zwei Aktionstage in Bochum, Herne und Witten zu diesem Thema durchführen. Am Montag, den 7. Oktober, und Dienstag, den 8. Oktober, werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Kriminalprävention/Opferschutz in Form von zivilen Fußstreifen in den Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen unterwegs sein und dort gezielt das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern suchen.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Aufklärung über die Vorgehensweisen der Täter sowie über Präventionsmaßnahmen, die jede Person ergreifen kann, um sich zu schützen. Zudem wird das richtige Verhalten nach einem Taschendiebstahl erörtert.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bedeutung von Zivilcourage - wie man Straftaten beobachtet und meldet, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Ergänzend zu den persönlichen Gesprächen werden Flyer verteilt, die nützliche Informationen und Präventionstipps enthalten. Die Polizei Bochum lädt alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Seniorinnen und Senioren, herzlich ein, sich umfassend zu informieren und Fragen direkt an die Expertinnen und Experten zu richten.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie hier: https://bochum.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

