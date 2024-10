POL-BO: Motorradfahrer (61) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Raub an einer Bochumer U-Bahn-Haltestelle am Mittwoch, 2. Oktober, gegen 16.50 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Ein 15-jähriger Herner fuhr mit der U35 in Fahrtrichtung Bochum Innenstadt. Als er an der Haltestelle "Rensingstraße" ausstieg, wurde er von zwei unbekannten Jugendlichen, die ebenfalls in der Bahn gewesen waren, erst bedroht und schließlich beraubt. Danach flüchteten die beiden mit ...

