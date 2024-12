Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kupferkabel aus Windkraftanlage gestohlen ++ Von Fahrbahn abgekommen ++ Reifen auf Bundesstraße 4 verloren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/ Münzstraße - Unbekannter schlägt zu

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Münzstraße zwischen dem 26 Jahre alten Opfer sowie in einem bislang unbekannten Täter zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten schlug der Unbekannte mittels einer Bierflasche und eines Steins auf das Opfer ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Der unbekannte Täter verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Vor dem Neuen Tore - Ware in Wert von über 200 Euro gestohlen

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Vor dem Neuen Tore" kam es am gestrigen Montag den 02.12.2024 gegen 12:30 Uhr zu einem Diebstahl diverser Warenartikel. Ein 38-Jähriger steckte dabei die Ware in seine Jacken- sowie in eine weitere mitgeführte Tasche. Dabei wurde er jedoch durch einen Mitarbeiter beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem 38-Jährigen noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Insgesamt beläuft sich der Wert auf über 200 Euro.

Lüneburg/Grapengießerstraße - Rucksack und Schuhe gestohlen

In der Grapengießerstraße entwendete am 02.12.2024 gegen 13:45 Uhr ein bisher unbekannter männlicher Täter einen Rucksack sowie ein Paar Schuhe aus einem Einzelhandelsgeschäft. Eine Mitarbeiterin war auf den ausgelösten Alarm aufmerksam geworden und verfolgte den Dieb, woraufhin dieser neben des Diebesgutes auch sein Mobiltelefon fallen ließ und weiter in unbekannte Richtung flüchtete. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verließ negativ. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich über 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Sülfmeisterstraße - Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am 02.12.2024 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und der Fahrerin eines E-Scooters auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Sülfmeisterstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrradfahrer den Parkplatz in Richtung Auf dem Harz in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die ihm entgegenkommende E-Scooter-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, woraufhin es jedoch zu einem Zusammenstoß kam. Folglich stürzte die 13-jährige Fahrerin des E-Scooters und verletzt sich dabei leicht. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Sturz entstand zudem Sachschaden am E-Scooter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Stadtgebiet - Geschwindigkeitskontrollen - zwölf Verstöße festgestellt

Am Vormittag des 03.12.24 führte die Polizei im Ochtmisser Kirchsteig sowie in der Konrad-Adenauer-Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei konnten insgesamt zwölf Verstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit im Ochtmisser Kirchsteig betrug 51 km/h bei erlaubten 30 km/h. In der Konrad-Adenauer-Straße, in welcher 50 km/h erlaubt sind konnten 71 km/h gemessen werden.

Melbeck/Wetzen - Kupferkabel aus Windkraftanlage gestohlen

Bereits am Wochenende kam es im Wetzer Weg in Oldendorf (Luhe) zu zwei Einbrüchen in Windkraftanlagen (Windräder). Unbekannte verschafften sich am Samstag, den 30.11.24 zwischen 20:45 und 21:15 Uhr Zutritt in den Innenbereich der Windräder und entwendeten dort verbaute Kupferkabel. Die Windräder sind dadurch bis auf weiteres außer Betrieb. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Adendorf/Erbstorfer Landstraße - Unfall zwischen zwei Pkw - Fünf Verletzte

In Adendorf kam es am gestrigen Montag, den 02.12.24 gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 70 Jahre alter Fahrer eines Audis die Dorfstraße in Richtung Erbstorfer Landstraße und beabsichtigte am Kreuzungsbereich nach rechts in diese einzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache fährt er jedoch geradeaus, wobei es zum Zusammenstoß des von rechts kommenden und bevorrechtigten VW Multivan kam. Hierdurch werden alle Insassen des Multivans verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Adendorf - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in der Nacht zum 02.12.2024 im Scharnebecker Weg in Adendorf gekommen. Eine 60-jährige Führerin eines Skodas parkte den gemieteten Pkw in den Abendstunden gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Am nächsten Morgen musste sie erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Schaden beim Rangieren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131- 85401-0, entgegen.

Bardowick - Fahren unter Alkoholeinfluss - Fahrzeugführer pustet 2,6 Promille und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Am Dienstagmorgen wurde gegen 09:00 Uhr ein 52 Jahre alter Fahrer eines Citroens im Adendorfer Weg in Bardowick kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest 2,6 Promille. Weiter räumte der Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer aktuellen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den 52-Jährigen sind nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zeugen beobachten Trunkenheitsfahrt - Unter Einfluss von Alkohol und Marihuana

Zeugen beobachteten wie ein augenscheinlich alkoholisierter Mann am 02.12.2024 gegen 23:45 Uhr in einen PKW-Opel stieg und die Lüchower Straße in Richtung Schaafhausen entlangfuhr. Die alarmierte Polizei stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Zusätzlich räumte er den Konsum von Marihuana vor Fahrtantritt ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Göhrde - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Mehrere kleine Bäume umgefahren

Ein Ford Transit Custom kam am 02.12.2024 gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße 8, Höhe Plumbohm, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er fuhr knapp 100 Meter über den Grünstreifen und beschädigte mehrere kleine Straßenbäume. Der 23 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wurde zur weiteren Feststellung durchgeführt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Clenze - Weihnachtsbaum gestohlen

In der Nacht zum Dienstag, den 03.12.24 entwendeten Unbekannte in der Lindenstraße in Clenze einen vor der Haustür befindlichen Weihnachtsbaum. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen /Bundesstraße 4 - LKW verliert Reifen

In den Morgenstunden gegen 07:00 Uhr des 03.12.2024 verlor eine Sattelzugmaschine mit Auflieger während der Fahrt auf Bundesstraße 4 / Uhlenring einen Reifen, welcher in den Gegenverkehr gerollt war. Ein entgegenkommender LKW stieß daraufhin mit dem Reifen zusammen, woraufhin am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Für die Bergung beider Fahrzeuge musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Uelzen - Außenspiegel beschädigt - Verursachende Person entfernt sich

Die Uelzener Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am 02.12.2024 gegen 13:30 Uhr in der Gudesstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dabei einen ordnungsgemäß parkenden PKW-BMW am Außenspiegel. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St.-Viti-Straße kam es am 22.11.2024 gegen 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Das derzeit unbekannte verursachende Fahrzeug touchierte dabei einen schwarzen Skoda, an welchem ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

