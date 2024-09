Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Automatisierter Notruf löst Einsatz aus

Bad Dürkheim (ots)

Der automatisierte Notruf von einem Smartphone hat am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bad Dürkheim alarmiert. Da die Rückrufe alle fehlschlugen, rückten die Einsatzkräfte an die vermeintliche Unglückstelle aus. Vor Ort konnte lediglich das Smartphone aufgefunden werden. Der Eigentümer meldete sich wenig später wohlbehalten auf hiesiger Dienststelle. Dieser hatte vor Fahrtbeginn das Smartphone auf das Dach seines Pkw's gelegt und sei dann bei Leistadt losgefahren. Während der Fahrt sei dieses dann unsanft zu Boden gefallen und habe den automatischen Notruf abgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell