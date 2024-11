POL-PDNR: Personenkontrolle im Stadtgebiet und Auffinden von Drogen

Wissen (Sieg) (ots) - Im Zeitraum 01.11.2024, 19:30 Uhr bis 02.11.2024, 11:45 Uhr hatte ein 80-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Nissan auf dem Parkplatz eines Restaurant in Nisterbrück abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug, stellte der Senior Lackkratzer an dem Pkw fest. Ein bisher unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand rundum den Lack zerkratzt. Hinweise zu dem Täter an die Polizei Wissen. ...

mehr