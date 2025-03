Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Tresor gestohlen + Weitere unverschlossene Autos geöffnet + Einbruchsversuch in Lagerhalle + Ford auf Parkplatz touchiert +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Tresor gestohlen

Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag (02.03.2025), 19:00 Uhr und Montag (03.03.2025), 07:00 Uhr Zutritt zu einem Fitnessstudio in der Straße "Am Rübenmorgen" in Dutenhofen. Die Täter erbeuteten einen Tresor mit einer unbekannten Summe Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Weitere unverschlossene Autos geöffnet

Neben dem Diebstahl von Bargeld aus einem BMW in Katzenfurt (siehe Pressemeldung vom 03.03.2025, "30 EUR aus BMW geklaut", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5982810) erhielt die Polizei im Laufe des Montags weitere Mitteilungen über Diebstähle aus Autos. Aus zwei unverschlossenen, im Rehweg in Katzenfurt abgestellten Autos, einem blauen Opel Corsa und einem blauen Seat Ibiza, ließ ein Langfinger insgesamt 45 EUR Münzgeld sowie eine EC-Karte mitgehen. Die Taten ereigneten sich zwischen Sonntag (02.03.2025), 19:00 Uhr und Montag (03.03.2025), 08:00 Uhr. Auch in der Kirchstraße, in einem unverschlossenen grünen VW Multivan, wurde der Täter fündig. Hier erbeutete er in der Zeit von 18:00 Uhr bis 09:00 Uhr aus verschiedenen Ablagefächern Münzen und Geldscheine im Wert von knapp 50 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn entgegen (Tel.: 02772 47050). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Herborn: Einbruchsversuch in Lagerhalle

Im Laufe des vergangenen Wochenendes versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Herborn/Seelbach einzudringen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag (28.02.2025), 10:00 Uhr bis Montag (03.03.2025), 10:00 Uhr in der Straße "Am Bahnhof". Zeugen können sich telefonisch unter 02772 47050 bei der Herborner Polizei melden.

Aßlar: Ford auf Parkplatz touchiert

Auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Europastraße in Aßlar kam es am Sonntag (02.03.2025) zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt gegen einen danebenparkenden silberfarbenen Ford Focus. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

