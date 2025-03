POL-LDK: Kratzer an Skoda + Haus durchsucht + Gartenhütte abgebrannt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar: Kratzer an Skoda

Einen etwa 30cm langen Kratzer hinterließen Unbekannte an einem blauen Skoda Fabia, der in der Christian-Rübsamen-Straße parkte. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Dienstag, 4. März, 12 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Aßlar: Haus durchsucht

Diebe hebelten am Mittwoch, 5. März, ein Fenster auf und durchsuchten anschließend zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr das Einfamilienhaus in der Kanhardstraße. Ob sie dabei Diebesgut an sich nahmen, steht noch nicht abschließend fest. Der Schaden am Fenster beträgt geschätzt 300 Euro. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen (Telefonnummer 06441/918-0).

Wetzlar: Gartenhütte abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag, 6. März, ein Gartenhaus auf einem Schrebergartengrundstück in der Straße Im Bodenfeld/ Zwirleinstraße in Brand. Ein Zeuge hörte gegen 1.35 Uhr das Knistern und informierte die Feuerwehr, die das Übergreifen der Flammen auf andere Grundstücke verhinderte. Das Gartenhaus brannte vollständig ab, der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wetzlar bittet für die andauernden Ermittlungen um Zeugenhinweise: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen in der Nacht auf Donnerstag auf dem Schrebergartengelände gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-0.

