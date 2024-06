Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit Bierflasche verletzt

Pirmasens (ots)

Am Samstagmorgen, den 15.06.2024, gegen zirka 04:20 Uhr, kam es in der Blümelstalstraße in Pirmasens vor einer Bar zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die deutlich alkoholisierten Streithähne gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit, woraufhin ein 28-jähriger Italiener zu einer zerbrochenen Glasflasche griff und damit einen 33 Jahre alten Mann aus Pirmasens attackierte. Dieser erlitt eine Schnittverletzung am Arm und musste ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. /pips

