POL-PDPS: Public Viewing am Schloßplatz

Zweibrücken (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:55 Uhr kam es im Bereich der BBS in der Johann-Schwebel-Straße in Zweibrücken zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die drei, zwischen 18- und 20-jährigen, Geschädigten gerieten zunächst in einen verbalen Streit mit den beiden 18- und 20-jährigen Beschuldigten. Einer der Beschuldigten schlug daraufhin einem der Geschädigten mit einer in ...

mehr