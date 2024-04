Feuerwehr München

FW-M: Wohnung stark verraucht (Bogenhausen)

München (ots)

Samstag, 27. April 2024, 01.40 Uhr

Normannenplatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu einem Zimmerbrand nach Bogenhausen alarmiert worden. Die Wohnungsinhaberin wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Eine Nachbarin in dem Mehrparteienhaus in Bogenhausen hörte den Rauchmelder, ging auf den Flur und sah Qualm aus der Wohnungstüre gegenüber kommen. Daraufhin wählte sie den Notruf 112 und alarmierte die Feuerwehr.

Die Integrierte Leitstelle schickte daraufhin einen Löschzug sowie einen ganz in der Nähe befindlichen Rettungswagen eines privaten Unternehmens zur Einsatzstelle an den Normannenplatz. Der Besatzung des Rettungswagens gelang es, die Wohnungsinhaberin zu wecken und sie aus der Wohnung zu holen, anschließend zogen sie die Türe wieder zu, um eine Verrauchung des Treppenhauses zu vermeiden. Die Frau wurde im Rettungswagen erstversorgt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits weitere Personen vor dem Gebäude.

Über das Treppenhaus wurde ein Löschangriff vorbereitet. Ein Rauchschutzvorhang wurde an der Wohnungseingangstüre angebracht. Anschließend ging ein Trupp mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Das Feuer, welches sich im Bereich des Herdes entzündet hatte, war bereits erloschen. Die Einsatzkräfte führten lediglich noch kleinere Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Da eine Rauchausbreitung in andere Bereiche des Mehrfamilienhauses sehr schnell ausgeschlossen werden konnte, durften alle Bewohnerinnen und Bewohner bereits während der Arbeiten der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen. Auch die Frau aus der Brandwohnung konnte nach einer medizinischen Erstversorgung wieder zurück in ihre Wohnung.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell