POL-HX: Wertvolle Starkstromkabel im Wald gefunden

Höxter (ots) - Im Stadtgebiet Höxter kam es am vergangenen Wochenende vermehrt zu Sachbeschädigungen an abgestellten Autos durch unbekannte Täter. Zunächst wurden in der Nacht vom 15.03.2024 auf den 16.03.2024 in der Adolf-Reuter-Straße an zwei Autos jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Am Sonntag, 17.03.2024, zwischen 22.30 und 23.30 Uhr, wurden in der Bergstraße, in der Ludwig-Eichholz-Straße und im Triftweg ...

