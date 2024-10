POL-F: 241015- 1008 Frankfurt- Preungesheim: Brandserie in Preungesheim

Frankfurt (ots) - (lo) Am Montagnachmittag (14. Oktober 2024) kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Straße "Am Hochwehr" zu einem Trickbetrug mit der sogenannten Masche des "Schockanrufs". Die Täter erbeuteten mehrere zehntausend Euro. In den Mittagsstunden klingelte bei einer 82-jährigen Frankfurterin das Telefon; am anderen Ende der Leitung die ...

