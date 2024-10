Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241014 - 1006 Frankfurt - Niederrad: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (12. Oktober 2024) auf Sonntag (13. Oktober 2024) ereignete sich eine Verfolgungsfahrt, welche sich von der Geisenheimer Straße bis hin zur Rheinlandstraße erstreckte.

Gegen 04.00 Uhr entschieden sich Polizeibeamte ein Fahrzeug und dessen Insassen auf der Lyoner Straße einer Kontrolle zu unterziehen. In Folge der Anhalteaufforderung hielt der Fahrer das Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle an, beschleunigte jedoch kurz daraufhin stark und fuhr in Richtung Hardtwaldplatz. Der Fahrzeugführer fuhr sodann in Richtung Schwanheimer Ufer, verlor hier die Kontrolle über das Fahrzeug, und prallte frontal mit der linksseitigen Schutzplanke aneinander. Dies hinderte den Fahrer nicht daran erneut anzufahren und seine Fahrt nach Schwanheim fortzusetzen. Durch den Unfall kam es zu einer deutlichen Rauchentwicklung aus dem Frontbereich des Autos. Auf der Rheinlandstraße stoppte das Fahrzeug, die vier Insassen stiegen aus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Eine anschließend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Während der Fahrt warfen die Insassen eine Tüte aus dem Fahrzeug, welche im Nachgang aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Der Inhalt: ca. 50 Gramm Haschisch.

