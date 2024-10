Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241012 - 1003 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahmen nach PKW-Aufbruch und Einbruch in Zahnarztpraxis

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagmorgen, den 12.10.2024, gegen 05:15 Uhr nahm die Polizei einen 22-jährigen wohnsitzlosen Mann nach einem Pkw-Aufbruch in der Wilhelm-Leuschner-Straße fest. Zeugen hatten den Täter bei der Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Nach kurzer Flucht klickten die Handschellen.

Bei ihm wurde weiteres Diebesgut aus einem anderen Fahrzeug sichergestellt. Der Mann war erst 24 Stunden zuvor aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden.

Kurze Zeit später, gegen 6 Uhr, nahm die Polizei drei Männer nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis, ebenfalls in der Wilhelm-Leuschner-Straße, fest. Ein Zeuge hatte über Notruf mitgeteilt, dass er Scheibenklirren gehört und Personen beobachtet habe, die sich vom Balkon der Praxis abseilten. Die bereits alarmierte Polizeistreife nahm die drei Männer im Alter von 22, 24 und 26 Jahren noch am Tatort fest.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell