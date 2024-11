Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es erneut zu einem Unfall an der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße / Carl-August-Allee. Ein 69-jähriger Renault- Fahrer befuhr die Carl-von-Ossietzky-Straße, aus Richtung Ernst-Thälmann- Straße kommend. Gleichzeitig befuhr eine 41-jährige Radfahrerin die Carl- August-Allee in Fahrtrichtung Bahnhof, um an der Kreuzung nach links in die Carl-von-Ossietzky-Straße abzubiegen. Der 69-Jährige missachtete allerdings die Vorfahrt der Radlerin und es kam zur Kollision, in dessen Folge die Frau auf die Fahrbahn stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur Versorgung ins Klinikum gebracht. Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand in Summe von etwa 2000 Euro.

