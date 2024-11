LPI-J: Fahrgast stürzt im Bus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am vergangenen Abend sowie in der Nacht kam es im Saale-Holzland-Kreis zu mehreren Wildunfällen. In Dorndorf-Steudnitz sowie in Frauenprießnitz querte jeweils ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden und die Tiere verendeten an der Unfallstelle. In Kahla hat ein Fuchs die Kollision mit einem Pkw nicht überlebt. Alle Fahrzeugführer ...

