Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schlöben: Mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße wegen Alkohol am Steuer muss nun ein 48-Jähriger rechnen. Der Mann wurde am Dienstagabend in Schlöben mit seinem Pkw kontrolliert und wies einen Atemalkoholwert über 0,5 Promille auf. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell