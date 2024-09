POL-OE: Rollerfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wenden (ots) - Sowohl in einen Dönerladen in der Koblenzer Straße (Gerlingen) als auch in der Hauptstraße (Wenden) verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (06.09.2024) gewaltsam Zutritt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in beiden Fällen Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Und auch der Sachschaden beläuft sich in Wenden und Gerlingen auf einen mindestens dreistelligen Eurobereich. ...

mehr