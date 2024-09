Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher in Halberbracht

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag (05.09.2024) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Felde" ein. Vermutlich über die Garage des Hauses gelangten der oder die Täter in das Kellergeschoss. Aus einem Büroraum wurde neben einem schwarzen Rucksack auch ein Laptop der Marke Lenovo (Typ ThinkPad X1 Yoga 4th), ein Notebook der Marke Apple (IPad) und eine Tastatur der Marke Logitech entwendet. Der Gesamtschaden liegt in einem unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell