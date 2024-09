POL-OE: Einbruch in Gartenlaube

Attendorn (ots) - Am Dienstag (03.09.2024) brachen unbekannte Täter zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr einen Milchautomaten und eine Geldkassette in Ennest auf. Der Verkaufsautomat befindet sich auf einem Hofgelände in der Holzweger Straße. Der Sach- und Beuteschaden liegt im mindestens dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

