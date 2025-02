Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täter nach Diebstahl auf Baustelle in Haft

Mannheim (ots)

Am Samstag wurde ein 26-Jähriger in den frühen Morgenstunden dabei erwischt, wie er Kabel von einem Baustellengelände in der Dalbergstraße zum Abtransport zusammenräumte und mit der Beute fliehen wollte.

Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei, als er gegen 04 Uhr das verdächtige Vorgehen des Mannes beobachtete. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 26-jährigen Täter noch auf frischer Tat festnehmen. Dieser hatte sich zunächst Zutritt zu dem Gelände verschafft und hatte sich bereits Kabelstränge zum Abtransport bereitgelegt. Anschließend wollte er mit der Beute die Tatörtlichkeit verlassen, was ihm misslang. Nachdem er durch die Polizeikräfte angesprochen wurde, versuchte er zunächst zu Fuß zu flüchten, indem er über einen Bauzaun kletterte. Die Beamten konnten die Flucht jedoch verhindern und nahmen den Mann vorläufig fest.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und ging anschließend in Haft. Er muss sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell