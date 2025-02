Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann körperlich angegriffen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr befand sich ein 34-jähriger Mann auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug am Kirchplatz, als er unvermittelt von hinten von einem 32-Jährigen körperlich angegriffen wurde. Danach flüchtete der 32-Jährige womöglich mit dem Mobiltelefon des Mannes. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der 34-Jährige wurde durch den Angriff verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort verzichtete der Mann auf eine weitere medizinische Behandlung in einem Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief vorerst erfolglos. Gegen 22:50 Uhr konnte der 32-Jährige dann von Polizeikräften des Polizeireviers Sinsheim in der Nähe eines Schnellimbisses vorläufig festgenommen werden. Er musste für weitere strafprozessuale Maßnahmen mit auf das Polizeirevier und wurde hiernach wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, werden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell