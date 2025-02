Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 35-Jähriger wollte Streit schlichten und wird zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein 35-jähriger Mann wollte am Samstagmittag im Stadtteil Jungbusch einen Streit zwischen vier unbekannten Männern schlichten und wurde dabei selbst körperlich angegangen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Mann gegen 12.45 Uhr in der Beilstraße einen Streit unter vier Männern bemerkt und wollte schlichtend eingreifen. Daraufhin gingen diese vier Männer schließlich auf ihn los und traktierten ihn mit Schlägen. Dabei erlitt der 35-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

