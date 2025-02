POL-MA: Hoffenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Vollsperrung der Autobahn nach Verkehrsunfall - PM 2

Polizeipräsidium Mannheim

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Frau in einem Toyota auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund verlor die Frau um kurz vor 11 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto zog erst von der linken Spur ganz nach rechts, dann wieder nach links, wo das Fahrzeug mit der Betonleitwand kollidierte. Von dort wurde der Toyota abgewiesen und prallte schließlich auf das Heck eines Tanklastzugs. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und am Tanklaster müssen auf dem Standstreifen Reparaturen erfolgen, bevor er seine Fahrt fortsetzen kann. Der rechte Fahrstreifen ist nach einer Vollsperrung inzwischen wieder befahrbar. Es hat sich ein Rückstau von ca. vier Kilometern gebildet.

