POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden. PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Sonntagmorgen kam es kurz vor 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Einfahrt des Schlossbergtunnels in Fahrtrichtung Karlstor. Hierbei stieß ein 31-Jähriger mit einem Fiat an einen Ampelmast und schleifte Teile davon mit, bis er nach ca. 100 Metern im Tunnel zum Stehen kam. Der Tunnel musste daraufhin für ca. 2,5 Stunden in beide Richtungen ...

